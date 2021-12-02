Лавров: многие документы СМИД ОБСЕ сняты с обсуждения из-за позиций западных стран

СТОКГОЛЬМ, 2 декабря. /ТАСС/. Некоторые документы, которые планировалось принять на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, были сняты с обсуждения из-за радикальных позиций и интерпретаций западных стран. Об этом заявил в четверг журналистам глава МИД России Сергей Лавров на полях заседания СМИД ОБСЕ.

"Многие документы нашего СМИД, которые планировалось принять, оказались снятыми с обсуждения, потому что некоторые западные коллеги просто с какой-то такой необычной ретивостью пытались насытить ее к месту и не к месту радикальными, ультралиберальными интерпретациями гендерных установок. Это не делает чести нашей организации", - сказал он.

Министр обратил внимание, что в итоге было принято только несколько совместных документов: по вопросам вовлечения ОБСЕ в усилия, связанные с подготовкой к изменениям климата, по приднестровскому урегулированию, и министры РФ, Франции и США как страны - сопредседатели минской группы приняли заявление по нагорнокарабахскому урегулированию, в котором приветствуются посреднические усилия России.

"Мы хотели бы видеть более насыщенные результаты этой сессии, в том числе политическую декларацию, которую уже больше 10 лет не удается принять, ровно потому что все пытаются вместо концентрации на общих европейских задачах, задачах укрепления безопасности во всех ее измерениях, пытаются политическую декларацию насытить своими мелкими вопросами или отдельными ссылками на те или иные конфликты внеконсенсусной редакции", - указал Лавров.