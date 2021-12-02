Лавров: страны Запада на СМИД ОБСЕ сняли с обсуждения предложение РФ по кибербезопасности

СТОКГОЛЬМ, 2 декабря. /ТАСС/. Западные партнеры отказались обсуждать внесенный Россией и странами ОДКБ проект декларации по противодействию использованию интернета в террористических целях. Об этом заявил в четверг журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

"Мы вместе с коллегами по ОДКБ внесли проект декларации о необходимости противодействовать использованию интернета в террористических целях, - отметил он. - Казалось бы, что еще более актуально. К сожалению, наши западные партнеры, не приведя никаких аргументов по существу наших предложений, сняли его с обсуждения, поскольку - и это было очевидно - их не устраивало, что именно РФ выступила с такой инициативой".

Этот пример глава российского дипведомства привел для наглядного подтверждения того, что "в ОБСЕ, которая названа организацией по безопасности и сотрудничеству, нарастают антагонизмы, расширяется конфронтационная риторика, тормозятся рабочие процессы, осложняется тот самый политический диалог, ради которого эта организация и создавалась". "Тем самым затрудняется достижение компромиссов даже в очевидных сферах совпадения интересов всех стран участниц", - констатировал он.

"В таких условиях особенно важен откровенный разговор, - подчеркнул он. - Хорошо, что он состоялся лицом к лицу. Мне кажется, было небесполезно, что оценки накопившихся проблем, которые высказывали мы и другие участники, были услышаны, и в общем-то чувствуется интерес к тому, чтобы преодолеть этот кризис и нащупать пути к улучшению эффективности деятельности ОБСЕ".