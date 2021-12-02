Лавров заявил, что НАТО уже скоро не сможет "проглотить" новых членов

СТОКГОЛЬМ, 2 декабря. /ТАСС/. Североатлантический альянс в попытке расколоть Европу и пополнить свои ряды уже скоро не сможет "проглотить" новых членов. Об этом заявил в четверг журналистам глава МИД России Сергей Лавров на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

Комментируя по просьбе журналиста заявления российского руководства о целесообразности начать предметные переговоры по достижению юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток, глава дипведомства обратил внимание, что противоположная сторона категорически отказалась от соответствующей работы. "Заявили нам очень интересную вещь в качестве объяснения своей позиции, это было прямо сказано, официально: юридические обязывающие гарантии безопасности могут предоставляться только членам НАТО. Мы спросили: как же так? Ваши лидеры - президент, премьер-министр - подписали обязательство политическое. Их слово ничего не стоит? Никакого ответа на это не последовало", - отметил Лавров.

По словам министра, этот менталитет, который начал проявляться в девяностые годы - "либо вы с нами, либо вы с Россией", - сейчас проявляется и в позиции НАТО по отношению к принципу неделимости безопасности.

"Эта опять попытка расколоть Европу, затащить в свои ряды как можно больше стран. НАТО уже скоро не сможет их проглотить. И вместо того, чтобы добавлять безопасности этому альянсу, альянс становится уже не столь монолитным с точки зрения его изначальных задач обеспечения территориальной обороны", - продолжил он.

При этом Лавров указал, что "новоприобретение в лице многих восточноевропейских стран" нисколько не добавило, а может и уменьшило "способность альянса быть боеспособной единицей и себя активно защищать". "Поэтому думать надо не о том, что я куда-нибудь вступлю и на остальное мне плевать. Давайте думать о тех принципах, которые мы все поддержали и провозгласили. Когда было надо обеспечить Советским Союзом обязательство в области прав человека - пошли на такой компромисс. Но сейчас, когда натовцы видят, что им нужно что-то большее, нужно в военном плане сдерживать Россию, это нечестно. Мы предложили вернуться к основам, на которых зиждется Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, - равноправие, консенсус, диалог и неделимость безопасности", - резюмировал он.