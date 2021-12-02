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Лавров обсудил с главой МИД Австрии миграционный кризис и СВПД

На встрече была дана высокая оценка российско-австрийским отношениям

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров в четверг на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ обсудил с главой МИД Австрии Михаэлем Линхартом миграционную проблематику и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам и повестке дня ОБСЕ, включая миграционную проблематику, - говорится в сообщении. - Стороны обменялись оценками ситуации вокруг СВПД".

В дипведомстве добавили, что на встрече была дана высокая оценка российско-австрийским отношениям, взаимодействию в политической, торгово-экономической, культурной, гуманитарной и других сферах. "Подчеркнута поступательная динамика контактов различного уровня в условиях продолжающейся пандемии коронавируса, намечены перспективные направления дальнейшего развития российско-австрийского диалога", - отметили в министерстве.

Теги
АвстрияЛавров, Сергей ВикторовичРоссия
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