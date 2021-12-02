Лавров и глава МИД Венгрии обсудили ситуацию на границе Белоруссии и стран ЕС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме обсудили ситуацию, связанную с миграционным кризисом на границе Белоруссии со странами ЕС, а также вопросы двустороннего сотрудничества.

"Обсуждены актуальные международные проблемы, включая обстановку на границе Белоруссии со странами Евросоюза", - говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

Стороны также обсудили практические вопросы сотрудничества двух стран. "Проведена "сверка часов" по широкому спектру практических вопросов двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых 30 октября 2019 года в Будапеште в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном", - добавили в дипведомстве.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились беженцы, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Позже порядка 2 тыс. человек разместили в транспортно-логистическом центре в Брузгах, недалеко от границы с Польшей, где были созданы условия для временного пребывания, сейчас их порядка тысячи человек. При этом Лукашенко говорил, что на территории республики могут находиться от 2 до 3 тыс. беженцев из стран Ближнего Востока, помимо размещенных в этом лагере.