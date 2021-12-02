Постпред РФ: решение по аэрозольным химикатам для силовиков усугубляет раскол в ОЗХО

ГААГА, 2 декабря. /ТАСС/. Принятие "понимания" по запрету использования химикатов, воздействующих на центральную нервную систему, в аэрозольном состоянии для правоохранительных целей усугубляет раскол в ОЗХО. Об этом заявил в четверг ТАСС постпред РФ при организации Александр Шульгин.

"На стадии реализации "понимания" отдельными странами возможна вольная оценка правильности действий любого другого государства, осуществляющего правоохранительную деятельность с применением химикатов, - констатировал дипломат. - И это, соответственно, усугубляет раскол между государствами - членами ОЗХО".

"Понимание" было одобрено 1 декабря по результатам голосования на 26-сессии Конференции государств - участников ОЗХО. Россия вместе с еще несколькими странами проголосовала против по ряду причин.

Во-первых, по словам Шульгина, "международные правовые документы не имеют единого толкования правоохранительных целей". Во-вторых, заметил постпред, в документе вводятся термины, которые отсутствуют в Конвенции о запрещении химического оружия, на основе которой ведет свою деятельность организация. В частности, речь идет о таких понятиях, как аэролизация химикатов (т. е. применение в аэрозольном состоянии), химикаты, воздействующие на центральную нервную систему. По сути, обратил внимание он, западные страны "создают очередной прецедент манипуляции положениями конвенции, подчиняя ей химикаты, которые являются предметом других международных соглашений". "Также и сам термин "понимание" не является конвенционным", - добавил Шульгин.

"Россия на стадии обсуждения этого предложения предлагала вначале сформировать необходимый понятийный аппарат, - подчеркнул дипломат. - После этого можно было бы осуществить доработку и принятие этого соглашения. Но это не понравилось западным странам".