Шульгин заявил, что РФ не видит смысла вносить изменения в конвенцию о запрете химоружия

ГААГА, 2 декабря. /ТАСС/. Россия на данном этапе не считает необходимым вносить изменения в основополагающий документ ОЗХО - Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО). Об этом заявил в четверг ТАСС постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

"К сожалению, из-за нахрапистой линии Запада обстановка в организации постоянно ухудшается", - констатировал он, отвечая на вопрос о том, не пришла ли пора внести изменения в конвенцию с учетом того, что роль организации меняется, а международный договор все чаще используется Западом для достижения своих целей и задач. "Давно утрачена культура консенсуса, - заметил дипломат. - Практически каждое принципиально важное решение окрашивается в политические цвета".

В то же время, обратил внимание Шульгин, среди государств-участников существует "большой запрос на преодоление этой негативной ситуации". "Считаем, что любое искусственно создаваемое препятствие можно устранить, - отметил постпред. - Но необходимым условием для этого является добрая воля государств-участников, их готовность слушать и воспринимать аргументы друг друга, действовать при взаимном учете интересов сторон и уважительно в интересах общей цели - укрепления конвенции". Российская сторона, подчеркнул он, в данной ситуации выступает за то, "чтобы здравый смысл наконец восторжествовал". "Для этого не надо менять существо конвенции, - уверен Шульгин. - Достаточно лишь следовать ее духу и букве".