Песков подтвердил, что Путин встречался с Милорадом Додиком в Кремле

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин встречался с сербским членом Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком в Кремле.

"Мы не сообщали, действительно, президент Республики Сербской был у президента Путина, они встречались, это была очная встреча в Кремле. Весьма полезная и обстоятельная", - сказал Песков.

В ответ на уточняющий вопрос, почему Кремль не сообщил про встречу накануне, 2 декабря, пресс-секретарь пояснил, что "вчера было главное - это совещание у президента очень обширное [по ситуации в угольной отрасли Кузбасса]". "Вы видели, мы не успевали давать материалы. [Совещание] было, конечно же, приоритетом", - продолжил Песков.