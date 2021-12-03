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Мезенцев: ответом на санкции против Минска станет углубление интеграции Белоруссии и РФ

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России отметил, что "ответ на эти санкции - это большая сплоченность двух стран"

МИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Новые санкции Запада в отношении Белоруссии приведут к углублению интеграции и экономического сотрудничества между Москвой и Минском. Об этом заявил журналистам в пятницу госсекретарь Союзного государства Белоруссии и РФ Дмитрий Мезенцев.

"Ответ на эти санкции - это большая сплоченность России и Белоруссии, предметная, результативная работа по исполнению решений президентов (Белоруссии и РФ - прим. ТАСС) по экономической интеграции", - отметил он.

По словам Мезенцева, экономические санкции Запада "направлены на то, чтобы возможности национальной экономики Белоруссии были таковы, чтобы тот масштабный по объему пакет социальной помощи гражданам, поддержки семей с детьми, который на протяжении многих лет реализуется в Беларуси, был подвергнут сомнению". "Убежден в том, что взаимодействие, которое сегодня показывают обе стороны в экономическом плане, позволит обеспечить устойчивость национальной экономики братской страны", - сказал госсекретарь. В качестве одного из примеров такой поддержки со стороны России он назвал подписанный протокол о цене на газ на следующий год - "льготный и гарантирующий поставки в Республику Беларусь". "Конечно, при этом мы должны говорить о формировании единых производственных цепочек, об уходе от случаев ненужной конкуренции при производстве продукции, должны внимательно посмотреть на возможности на новых рынках для нашей совместной продукции", - отметил госсекретарь Союзного государства.

2 декабря ЕС ввел в действие пятый пакет санкций по Белоруссии, в него включены 17 физлиц и 11 организаций. Министерство финансов США также ввело ограничения в отношении государственных долговых бумаг Белоруссии, запретив операции с новыми долговыми обязательствами республики, выпущенными после 2 декабря, со сроком погашения более 90 дней. Кроме того, из-за миграционного кризиса и в свете утверждений об ущемлении гражданских свобод в республике в санкционные списки были внесены 20 физических и 12 юридических лиц, а также три воздушных судна. О введении дополнительных санкций объявили также власти ЕС, Великобритании и Канады. В свою очередь белорусский министр иностранных дел Владимир Макей, выступая на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, заявил, что Белоруссия подвергается наказанию в виде целых пакетов санкций за то, что показала "темную сторону европейской демократии".
 

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БелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий Федорович
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