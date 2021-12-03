Памфилова: кандидаты-иноагенты на выборах в Госдуму не были поражены в правах

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Кандидаты, СМИ и наблюдатели, выполняющие функцию иностранного агента, на прошедших в сентябре выборах в Госдуму не были поражены в правах. Об этом в пятницу заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Поскольку сейчас на слуху тема иностранных агентов, мы хотели бы сказать, что на этих выборах вообще никто из них не был поражен в правах", - сказала она.

По словам главы ЦИК, "на этих выборах была очень высокая, не просто высокая, а реальная конкуренция".

Кандидаты-новички

Памфилова отметила, что на прошедших в сентябре выборах всех уровней около половины кандидатов были новичками.

"Еще один важный аспект этой кампании, на который я бы обратила внимание, это то, что на всех уровнях выборов пришло около половины новых кандидатов", - сказала она. "Это дорогого стоит, все-таки свежий взгляд. То есть соотношение сбалансированное опыта и людей новых, которые какую-то новую струю могут принести", - отметила Памфилова.

О количестве КОИБ

Центризбирком России планирует в 2022 году увеличить количество комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на выборах в два раза, сообщила Памфилова в ходе встречи с президентом РФ. "Благодаря вам, вашей поддержке мы в следующем году практически в два раза увеличим количество комплексов обработки избирательных бюллетеней - это КОИБы наши, так называемые электронные урны", - сказала Памфилова.

По ее словам, на выборах в 2021 году ЦИК применял свыше 13 тыс. таких комплексов. "Сейчас мы еще почти 10 тыс. новых заказываем. Спасибо вам за эту поддержку. Поскольку они пользуются большим доверием и спросом в регионах, это существенный шаг вперед по усовершенствованию традиционных форм голосования, от которых мы никогда не уйдем, хоть и будем электронные применять", - отметила глава ЦИК.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.