Постпред РФ не исключил, что западные страны попытаются ограничить РФ в правах в ОЗХО

ГААГА, 3 декабря. /ТАСС/. Западные страны могут попытаться ограничить Россию в правах в ОЗХО, как это произошло ранее с Сирией. Об этом заявил в пятницу ТАСС постпред РФ при организации Александр Шульгин.

"Конечно, такой сценарий исключать нельзя, тем более что в последние годы страны Запада на гаагской площадке с завидным упорством демонстрируют не только свою неготовность, но и просто абсолютное нежелание обсуждать и как-то решать накопившиеся за это время обоюдные претензии", - заявил он.

Реализация такого сценария, подчеркнул Шульгин, "ознаменует окончательный крах организации".