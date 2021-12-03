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Постпред при ОЗХО: за обвинениями по Навальному скрывается провокация западных спецслужб

Российская сторона не оставляла без жесткой реакции ни одного выпада в свой адрес на сессии Конференции государств - участников организации, подчеркнул Александр Шульгин

ГААГА, 3 декабря. /ТАСС/. Западные страны в ситуации с Алексеем Навальным, скорее всего, скрывают грандиозную провокацию спецслужб, направленную на дискредитацию России. Об этом заявил в пятницу в беседе с ТАСС постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, подводя итоги прошедшей на этой неделе 26-й сессии Конференции государств - участников организации.

По его словам, в ходе данной сессии основным поводом для нападок на Россию недоброжелатели выбрали дело о мнимом отравлении Навального. Российская сторона в свою очередь не оставляла без жесткой реакции ни одного выпада в свой адрес, подчеркнул дипломат.

"В целом, убеждаемся в том, что западные страны что-то скрывают, прячут концы в воду [в истории с Навальным], - отметил Шульгин. - Скорее всего, они скрывают грандиозную провокацию спецслужб западных стран, направленную на дискредитацию РФ. Мы будем делать все возможное для противодействия этим планам".

Теги
РоссияШульгин, Александр Васильевич
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