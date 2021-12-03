Депутат заявил, что интересы граждан РФ, проживающих в ДНР и ЛНР, уже представлены в Думе

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы, избранные от Ростовской области, представляют в нижней палате парламента в том числе интересы граждан РФ, проживающих на территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом заявил в пятницу зампред комитета Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, комментируя слова главы ЛНР Леонида Пасечника, который сказал в интервью ТАСС, что хотел бы видеть среди депутатов Госдумы своих земляков, имеющих гражданство РФ.

"Есть депутаты, которые в том числе представляют интересы Донецка и Луганска. Это те депутаты, которые избраны были от Ростовской области. Они в том числе представляют голоса, которые были отданы гражданами России, проживающими на территории ЛНР и ДНР", - сказал Туров ТАСС.

По итогам выборов в сентябре в Госдуму восьмого созыва от Ростовской области по партийным спискам были избраны 13 депутатов, в том числе бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай.

На прошедших в сентябре выборах жители Донбасса, получившие гражданство России, впервые смогли подключиться к процессу формирования российского парламента. Для их голосования в Ростовской области было предусмотрено около 50 избирательных участков. Те, кто выбрал удаленное голосование, должны были заранее зарегистрироваться на сайте, подтвердив персональные данные на портале госуслуг. На территории Ростовской области проголосовали почти 50 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, 162 тыс. избирателей из ДНР и ЛНР подали заявки для участия в электронном голосовании.

Конституция РФ и закон о статусе сенаторов и депутатов запрещают избираться в Госдуму или входить в состав Совета Федерации лицам, имеющим иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ о праве постоянного проживания за рубежом.