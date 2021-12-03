МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал Вашингтон убедить Киев прекратить обстрелы Донбасса и признать необходимость учета мнения жителей региона.

"Российская Федерация неоднократно заявляла о своей позиции, что альтернативы минским договоренностям не существует. Теперь безальтернативность минского процесса подтвердил и госсекретарь США Энтони Блинкен, подчеркнув готовность работать над разрешением украинского кризиса с обеими сторонами", - сказал Патрушев журналистам, комментируя встречу Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Посмотрим, удастся ли Вашингтону вразумить своих киевских партнеров следовать букве достигнутых соглашений. Принимая во внимание важность мирного урегулирования внутриукраинского конфликта, ждем, когда американская дипломатия начнет реализовывать свои же обещания. Полагаем, что на первом этапе было бы неплохо, чтобы Вашингтон убедил Киев признать важность учета мнения населения Донбасса и прекратить его обстрелы", - заключил секретарь СБ РФ.

Киев все еще не выполнил многие пункты минских соглашений, сообщил Патрушев. "Напомню, что, согласно второму пункту минских соглашений, сторонами конфликта являются Украина и отдельные районы Донецкой и Луганской областей", - сказал Патрушев, комментируя слова Блинкена о том, что США готовы работать с обеими сторонами кризиса на востоке Украины посредством реализации минских соглашений.

"При этом Киев после отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения должен был начать диалог с Донецком и Луганском о проведении выборов и наделении особым статусом этих территорий. Однако эти и многие другие пункты документа до сих пор не выполнены", - продолжил секретарь СБ РФ.