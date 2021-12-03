Посольство России отправило ноту в МИД Латвии после осквернения военного памятника

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Риге направило в МИД республики ноту с требованием расследовать акт вандализма в отношении мемориала советским воинам-освободителям в столице Латвии. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Выражаем серьезную обеспокоенность в связи с очередным актом вандализма в отношении символа Победы над немецко-фашистскими оккупантами в Латвии - мемориала советским воинам-освободителям в Риге, который был осквернен неизвестными лицами 1 декабря. <...> Нашим посольством незамедлительно направлена нота в МИД Латвии с требованием в соответствии с межправительственным Соглашением по вопросам социальной защищенности российских военных пенсионеров 1994 года принять исчерпывающие меры по проведению расследования и установлению причастных к данному преступлению, а также приведению памятника в надлежащее состояние", - говорится в комментарии.

В Москве вынуждены констатировать, что подобные явления в современной Латвии носят системный характер, добавила Захарова. "Это и неудивительно в условиях проводимой Ригой официальной линии на фальсификацию истории и героизацию нацизма, постоянных нападок на главный мемориал со стороны национал-радикалов в латвийском парламенте", - отметила она.

Каждый год 9 мая у монумента советским воинам-освободителям в Риге собираются десятки тысяч жителей Латвии: они возлагают цветы к постаменту и поздравляют ветеранов с Днем Победы. Местные националисты не раз призывали снести возведенный в 1980-х годах мемориал, но парламентарии не поддерживали их инициативу. Памятник неоднократно оскверняли, а в 1997 году была предпринята попытка его взорвать.