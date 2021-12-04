"Единая Россия" на съезде подведет итоги выборов в Госдуму

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" проведет в субботу третий, заключительный этап своего юбилейного ХХ съезда, на котором подведет итоги сентябрьских выборов в Госдуму и проведет ротацию руководящих органов партии.

Формально съезд продолжает называться предвыборным - первая его часть прошла в июне, тогда партийцы утвердили списки кандидатов на выборы в Госдуму и обсудили проект своей программы. Текст этого документа, который формировался в том числе на основе предложений граждан и получил название "народной программы", был утвержден на втором этапе съезда в августе.

Третий этап приурочен к 20-летнему юбилею "Единой России", который отмечался 1 декабря.

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин "дистанционно обратится к участникам съезда". Глава государства, которого "Единая Россия" считает своим лидером, также выступал на пленарных заседаниях двух первых этапов съезда.

Съезд в особых условиях

Мероприятие пройдет в выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве. В зале пленарного заседания будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические меры, в том числе нормы социального дистанцирования, масочный режим.

Представители СМИ будут участвовать в работе съезда при предъявлении отрицательных ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации или перенесенном заболевании.

Ротация руководящих органов

Одним из ключевых вопросов съезда станет ротация руководящих партийных органов - высшего и генерального советов, а также центральной контрольной комиссии и центрального исполнительного комитета (ЦИК). Согласно уставу "Единой России", центральные руководящие органы избираются на пять лет, при этом, например, для генсовета предусмотрена ротация - не менее 15%.

Как сообщил ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак, поскольку по итогам прошедших выборов в Госдуму фракция "Единой России" обновилась более чем на 50%, "на это же количество обновятся и руководящие органы партии после грядущего съезда".

Как ожидается, в состав генсовета - постоянно действующего коллегиального органа, состоящего не более чем из 170 партийцев, - могут войти ряд новых депутатов Госдумы, волонтеры, лидеры мобильного приложения партии "Вверх". Произойдут изменения и в составе высшего совета - органа, определяющего стратегию развития партии, который формируется "из числа выдающихся общественных и политических деятелей РФ, имеющих большой авторитет в российском обществе и на международной арене", в том числе не являющихся членами "Единой России". Предполагается, что в состав руководящих органов может войти ряд недавно избранных руководителей субъектов РФ, возглавляющих региональные отделения партии.

Переизбираться также будут и руководители партии - председатель, глава высшего совета и секретарь генсовета. В настоящее время эти посты занимают соответственно зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, Борис Грызлов и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Однако, как пояснил ТАСС источник в партии, в данном случае в кадровом плане "изменений не планируется".

Кадровые вопросы

По итогам выборов в Госдуму в сентябре 2021 года "Единая Россия" сохранила конституционное большинство, получив в общей сложности 324 мандата (без учета вошедших впоследствии в состав фракции самовыдвиженцев).

Список партии возглавляла общефедеральная пятерка - министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. После выборов все они возглавили профильные партийные комиссии, а Кузнецова взяла думский мандат и была избрана вице-спикером нижней палаты парламента.

В начале ноября Кузнецова также стала временно исполняющей обязанности замсекретаря генсовета "Единой России", в ее компетенцию входят координация работы по партийным проектам социальной направленности и работа общественных приемных председателя партии, в том числе деятельность комиссии по работе с обращениями граждан к председателю единороссов. От приставки "врио" она должна избавиться на съезде.

В общей сложности у Турчака пять заместителей: замруководителя Аппарата правительства РФ Александр Грибов, сенаторы Андрей Климов и Сергей Перминов, депутаты Госдумы Евгений Ревенко и Александр Хинштейн, еще трое - лидер фракции единороссов в Госдуме Владимир Васильев, глава думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин и Анна Кузнецова - имеют приставку "врио". Не исключено, что съезд примет решение о переформатировании структуры генсовета, например о сокращении числа замов его секретаря.

Кроме того, в пятницу Турчак предложил на должность своего зама в генсовете Дарью Лантратову, которая должна будет курировать блок информационной политики.

Съезд также утвердит нового главу центрального исполкома единороссов - органа, обеспечивающего организационную работу партии. Ранее президиум генсовета по предложению Медведева назначил врио главы ЦИК руководителя администрации главы Башкортостана Александра Сидякина, он сменил на этом посту Александра Борисова, избранного депутатом Госдумы.