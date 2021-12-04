Россию и Индию ожидают подписание соглашений по обороне, космосу, транспорту

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Подписание между РФ и Индией двусторонних соглашений в областях обороны, космоса, транспорта, науки и техники, образования и других сферах ожидается в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию 6 декабря. Об этом заявил в субботу российским журналистам в Нью-Дели посол России в Индии Николай Кудашев.

"Следует ожидать достижения договоренностей в таких областях, как взаимосвязанность и транспорт, наука и техника, космос, военное и военно-техническое сотрудничество, культура, образование. Это далеко не полный перечень", - сказал глава дипломатического представительства.

"Что касается такой традиционно чувствительной области наших взаимоотношений, как военно-технические связи, то и здесь можно ожидать движения вперед", - добавил Кудашев.

Он отметил, что Москва и Нью-Дели от отношений "поставщик - покупатель", все больше переходят к совместному производству, совместным разработкам и совместному развитию новых перспективных образцов оружия.

"Большое политическое событие"

Российский посол отметил важное значение предстоящей встречи лидеров двух стран. "Это будет большое политическое событие, особенно востребованное сейчас, когда запрос на развитие двусторонних отношений и формирование в Евразии пространства доверия и сотрудничества растет. Мы с полным основанием можем ожидать по итогам саммита масштабного совместного политического заявления. Работа над ним ведется, это будет документ большой значимости, охватывающий практически все стороны двусторонних связей - от международного сотрудничества, повестки дня ООН, реформирования этой организации, урегулирования региональных кризисов до продвижения в двустороннем измерении", - отметил дипломат.

Он добавил, что в этом документе будут озвучены традиционные ценности двусторонних отношений Москвы и Нью-Дели. "Это уважение центральной роли ООН, приверженность многополярности, сохранение стратегической стабильности, совместный вклад в борьбу с новыми вызовами и угрозами, заинтересованность в продолжении взаимодействия и консолидации на таких площадках как БРИКС, ШОС, РИК, "двадцатка", ну и, конечно, значимая двусторонняя повестка", - указал Кудашев.