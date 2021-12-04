Посол РФ: Индия и Россия выступают за безотлагательную помощь Афганистану

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Москва и Нью-Дели выступают за безотлагательную помощь Афганистану, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в этой стране. Об этом заявил в субботу российским журналистам в Нью-Дели посол России в Индии Николай Кудашев в интервью в преддверии визита в Нью-Дели президента России Владимира Путина, который состоится 6 декабря.

"Мы считаем, что сейчас безотлагательный характер имеет оказание экстренной гуманитарной помощи, которая позволит остановить гуманитарную катастрофу. В этих целях мы выстраиваем активное взаимодействие с индийскими коллегами на глобальном уровне, скажем, в ООН, где Индия сейчас является непостоянным членом Совета Безопасности", - сказал Кудашев.

Он добавил, что Россию и Индию связывают общие тревоги и взгляды на перспективы развития этой страны. Региону и миру нужен мирный, спокойный, предсказуемый Афганистан, с чьей территории не исходила бы угроза террора и наркотрафика. "Естественно, это предполагало бы строительство в Афганистане стабильной власти, в которой нашли бы свое законное место представители разных взглядов, конфессий, народностей и этносов этой страны. Тут мы с нашими индийскими коллегами полностью едины", - подчеркнул посол России.

Он отметил, что Москва и Нью-Дели активно сотрудничают по афганской проблеме на различных международных площадках, таких как Шанхайская организация сотрудничества и ее Контактная группа ШОС - Афганистан, Московский формат консультаций по Афганистану, где Индия стала регулярным и конструктивным участником, а также Делийский диалог по безопасности в Афганистане.

"Ну и конечно, у нас есть богатый трек двусторонних контактов на этом направлении. Так что у нашего сотрудничества по этой линии хорошая политических база и перспектива", - добавил посол России.