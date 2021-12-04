Посол РФ: встреча министров России и Индии поможет поиску ответов на глобальные вызовы

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Встреча в формате "два плюс два" с участием глав МИД и Минобороны России и Индии, которая состоится 6 декабря, будет способствовать поиску эффективного ответа на региональные и глобальные вызовы. Об этом заявил в субботу российским журналистам в Нью-Дели посол РФ в Индии Николай Кудашев.

"В условиях нынешнего развития событий, многочисленных геополитических вызовов, попыток подрыва системы стратегической стабильности, разрушения механизма региональной интеграции, использования санкционных инструментов, на которые еще накладываются пандемийные, климатические, продовольственные, демографические, масса других проблем, у нас есть прямая необходимость сложить воедино, синтезировать все поле наших отношений. Чтобы быть в состоянии дать эффективный и жизнеспособный ответ на региональные и глобальные вызовы, и запускается диалог "два плюс два", - сказал Кудашев.

Встреча в формате "два плюс два" пройдет в понедельник, 6 декабря, с участием глав МИД России и Индии Сергея Лаврова и Индии Субраманьяма Джайшанкара, министра обороны РФ Сергея Шойгу и его индийского коллеги Раджнатха Сингха в преддверии встречи на высшем уровне. Это будет первая индийско-российская встреча в таком формате.

"У Индии есть такой формат диалога и с другими странами - с США, Японией, Великобританией, Австралией. У России тоже есть независимые контакты подобного рода. Но нигде эти отношения не характеризуются такими масштабами, такой глубиной и доверительностью, как в случае с Индией", - указал глава дипломатического представительства.

"Личные контакты необходимы"

Кудашев также отметил, что диалог между государствами не прерывался и в период пандемии. "Часто приходится слышать о том, что, может, не стоит рисковать, а продолжить встречи в видеоформате, что неплохо получается. Отвечу откровенно - ничего не имею против видеоформата. Он утверждается, получает хождение и позволяет решать определенные вопросы, хотя и не все. Но для российско-индийских отношений характерны два элемента. Во-первых - огромный объем. Обсудить в режиме видеоконтакта за 30-40 минут даже малую часть этих отношений, тем более без экспертного участия, невозможно. В этих условиях существенно необходим именно личный контакт", - подчеркнул посол России.

"И вторая сторона: далеко не все в наших отношениях, имеющих статус особо привилегированного стратегического партнерства, включающего самые чувствительные сферы передачи технологий, можно вынести в публичное поле, в интернет-пространство. Есть темы, которые обсуждаются в очном формате, а порой и с глазу на глаз. Отсюда и особое значение, особая востребованность личных встреч", - указал Кудашев.