Посол РФ: Индия и Россия стремятся сделать визит Путина в Нью-Дели успешным

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Российская и индийская стороны заинтересованы в том, чтобы визит в Индию президента РФ Владимира Путина был успешным и насыщенным. Об этом заявил в субботу российским журналистам в Нью-Дели посол РФ в Индии Николай Кудашев.

"Невзирая на определенные тревоги, связанные с новым коронавирусным штаммом "омикрон", визит состоится. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы субстантивно наполнить и сделать визит успешным. Визит будет однодневным, но очень насыщенным", - сказал Кудашев.

Он отметил, что переговорам Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, которые пройдут 6 декабря, в тот же день будет предшествовать целая серия событий. Это двусторонняя встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром, заседание межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, встреча главы Минобороны России Сергея Шойгу с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.

"Ну и наконец, первый, инаугурационный, раунд межминистерского диалога в формате "два плюс два" - встреча министров иностранных дел и министров обороны двух стран. Это согласованные встречи, которые дают нам право утверждать, что визит на высшем уровне будет насыщенным и будет сопровождаться определенными, весьма убедительными результатами", - добавил посол России.

Возвращение контактов в обычное русло

Глава российского дипломатического представительства отметил, что долгожданный визит, который должен был состояться в прошлом году, но был перенесен из-за пандемии COVID-19, знаменует возвращение контактов двух стран в привычное очное русло.

"Визит не просто проходит после определенной, затяжной, более чем двухгодичной, паузы, но и, скажу вам откровенно, в очень непростой международной атмосфере и на западном фланге, где вы прекрасно видите попытки эскалации событий вокруг Украины, и на восточном, где не прекращаются усилия по продвижению разного рода индо-тихоокеанских версий, которые сильно смахивают на второе издание холодной войны", - указал Кудашев.

По его мнению, цель этих попыток одна - помешать реализации большого евразийского проекта по созданию пространства взаимодействия, сотрудничества и взаимопонимания от Лиссабона до Владивостока. "Это давняя идея, которая нашла свое второе рождение под зонтиком большого евразийского проекта, озвученного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным", - отметил посол. Он добавил, что особенность этого визита также состоит в том, что у него очень обширная повестка.

"Естественно, лидеры в период пандемии не прекращали контактов, они продолжались в виде телефонных звонков, обмена посланиями и в виде заочного видеообщения на крупнейших международных мероприятиях. Общались заочно и очно наши министры, в первую очередь министры иностранных дел, министры обороны, и таких контактов было много. Но после двух лет отсутствия очного контакта на высшем уровне понятно, что у этого саммита огромная повестка", - подчеркнул Кудашев.