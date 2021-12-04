В "Единой России" уточняют дату встречи с Голиковой по теме QR-кодов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Дата встречи депутатов от фракции "Единая Россия" с вице-премьером Татьяной Голиковой и министром транспорта РФ Виталием Савельевым для обсуждения законопроектов о QR-кодах на транспорте и в общественных местах еще уточняется. Об этом ТАСС в субботу сообщил глава думских единороссов Владимир Васильев.

"Пока уточняем. Скорее всего, будет позже, чем кем-то анонсировалось", - сказал он, заметив, что такая встреча требует подготовки.

Ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков доложил о примерном графике обсуждения инициативы перед ее рассмотрением в первом чтении. Согласно графику, с 6 декабря по 11 декабря пройдет обсуждение законопроектов во фракциях с участием Голиковой и Савельева.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.