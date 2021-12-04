В "Единой России" заявили, что у секретаря генсовета партии будет шесть заместителей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Число заместителей секретаря генсовета "Единой России" будет сокращено с нынешних восьми до шести. Соответствующее решение может быть принято на съезде единороссов, который проходит в субботу, сообщил ТАСС источник в партии.

По его данным, в генсовет может войти максимально возможное по уставу число членов - 170. "Из них шестеро - в качестве заместителей секретаря", - уточнил источник.

В настоящее время у секретаря генсовета Андрея Турчака восемь заместителей: замруководителя аппарата правительства РФ Александр Грибов, сенаторы Андрей Климов и Сергей Перминов, депутаты Госдумы Евгений Ревенко и Александр Хинштейн, еще трое - лидер фракции единороссов в Госдуме Владимир Васильев, глава думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова - имеют приставку "врио".

Что касается другого руководящего органа партии - высшего совета, как ожидается, в него войдут 26 глав регионов, два полномочных представителя президента РФ. "В общей сложности ротация может составить 40% от общего состава", - сказал собеседник агентства, подчеркнув, что окончательное решение примет съезд.

Партийные органы

Генсовет - постоянно действующий руководящий коллегиальный орган, в него входят до 170 человек, причем все они являются членами партии. Его ротация должна составлять не менее 15%. Члены генсовета избираются съездом путем тайного голосования.

Высший совет - орган, отвечающий за "стратегическое направление" развития партии. Высший совет, согласно уставу, избирается из числа "выдающихся общественных и политических деятелей РФ, имеющих большой авторитет в российском обществе и на международной арене, в том числе не являющихся членами партии". Численный состав высшего совета определяется съездом, его членов избирают делегаты съезда путем открытого голосования.