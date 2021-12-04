Делегация Совфеда во главе с Матвиенко посетит Бахрейн

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Делегация Совета Федерации во главе с председателем верхней палаты Валентиной Матвиенко в субботу прибудет с официальным визитом в Королевство Бахрейн. В рамках поездки, которая продлится до 6 декабря, запланированы встречи с руководством страны и главами обеих палат парламента.

"Делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко 4-6 декабря совершает официальный визит в Королевство Бахрейн. В программе визита - встречи главы СФ с председателем Палаты депутатов Национального собрания страны Фаузией Абдалла Зейнал и с председателем Консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн Али Бен Салехом ас-Салехом", - сообщили в субботу в пресс-службе верхней палаты парламента.

Кроме того, планируются встречи Матвиенко с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой, его супругой - председателем Высшего совета по делам женщин, принцессой Сабикой Бинт Ибрахим Аль Халифой и с наследным принцем Королевства Бахрейн, председателем Совета министров страны Сальманом Бен Хамадом Аль Халифой.

В состав делегации Совета Федерации входят вице-спикер Константин Косачев, председатель комитета по международным делам Григорий Карасин, глава комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев, председатель комитета по экономической политике Андрей Кутепов, заместитель главы комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Белан Хамчиев.