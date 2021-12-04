Дипломаты России и Ирландии обсудили в Дублине ситуацию в Сирии и Афганистане

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и заместитель генерального секретаря, политический директор министерства иностранных дел Ирландии Соня Хайленд обсудили на консультациях в Дублине ситуацию в Сирии, Афганистане и на Украине.

"Собеседники подробно обсудили широкий спектр вопросов, находящихся на повестке дня Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Особое внимание было уделено региональной проблематике, включая ситуацию в Сирии, Ливане, Эфиопии, Афганистане, на Украине, а также тематике изменения климата, реформы СБ ООН, повышения эффективности миротворческих операций ООН, правозащитного досье на международных площадках и реанимирования Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе", - говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

В ведомстве добавили, что на консультациях было условлено продолжать конструктивное взаимодействие в СБ и ГА ООН на основе общей приверженности и уважения принципов Устава ООН.

Встреча прошла 3 декабря.