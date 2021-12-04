Переговоры в Вене по ядерной сделке с Ираном возобновятся на следующей неделе

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, как предполагается, возобновятся в течение следующей недели. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

"На проходящем с 29 ноября в Вене седьмом раунде переговоров по восстановлению СВПД объявлен технический перерыв. Это позволит делегациям дополнительно свериться со столицами относительно промежуточных результатов работы и возможных дальнейших шагов. Предполагается, что переговоры в рамках седьмого раунда возобновятся в течение следующей недели", - указали в министерстве.

СВПД был подписан постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы. В 2018 году занимавший должность президента США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД. Действующий американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности Вашингтона вернуться в ядерную сделку с Тегераном. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с Ираном переговоры по восстановлению СВПД в его первоначальном виде с апреля в Вене.

Седьмой раунд этих переговоров стартовал 29 ноября. Предыдущие такие встречи в австрийской столице состоялись в июне текущего года. Затем переговорный процесс был приостановлен, в том числе в связи с президентскими выборами в Иране.