Умер координатор федерального политкомитета "Яблока" Борис Мисник

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Партия "Яблоко" сообщила о смерти координатора своего федерального политического комитета (ФПК), экс-депутата Госдумы Бориса Мисника.

"4 декабря после тяжелой и продолжительной болезни не стало координатора федерального политического комитета партии "Яблоко" Бориса Григорьевича Мисника. Ему было 83 года", - говорится в сообщении пресс-службы партии, опубликованном в субботу в ее Telegram-канале.

В "Яблоке" напомнили, что в 1993 году Мисник был участником Конституционного совещания, он был депутатом Госдумы второго созыва, с 2001 года входил в руководящие органы партии: в частности, с 2008 года являлся бессменным координатором ее политкомитета.