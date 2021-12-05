Матвиенко привезла послание Путина королю Бахрейна

МАНАМА, 5 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко привезла послание от президента РФ Владимира Путина королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифу, которое пронизано настроем на углубление уже налаженного двустороннего сотрудничества и распространение этого опыта взаимодействия на новые сферы.

"Лидеры наших стран, между которыми установились доверительные отношения, придают особое значение углублению уже налаженного сотрудничества и распространению этого опыта на новые сферы взаимного интереса. Таким настроем пронизано и послание президента на имя его Величества, короля Бахрейна, которое я имею честь передать по поручению главы российского государства", - сказала спикер Совфеда на заседании Консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн.

Она добавила, что Россия "рассчитывает на усиление позитивной динамики и серьезное движение вперед" с учетом того большого потенциала, которым обладает взаимодействие двух стран".

Матвиенко рассказала, что впервые посещает Бахрейн "и уже по достоинству оценила гостеприимство".

Также председатель верхней палаты парламента напомнила, что прошлый год ознаменовался 30-летием с момента установления дипломатических отношений между Россией и Бахрейном. "Все это время мы укрепляли контакты, исходя из принципов взаимного уважения и дружбы. Россия рассматривает Бахрейн как надежного партнера в арабском мире", - добавила она.

Как уточнили в пресс-службе Совета Федерации, Матвиенко стала первым спикером иностранного парламента за всю историю бахрейнского парламентаризма, выступившей с трибуны Консультативного совета Национального собрания Королевства.

Встреча Матвиенко с королем Бахрейна, как ожидается, пройдет в понедельник.