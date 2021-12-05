Матвиенко выступает за скорейшее установление безвизового режима между Россией и Бахрейном

МАНАМА, 5 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко надеется на скорейшее согласование и подписание российско-бахрейнского межправительственного соглашения о взаимной отмене виз.

"В январе 2020 года бахрейнской стороне был передан проект межправительственного соглашения о взаимной отмене виз для граждан наших стран. У России безвизовый режим уже более чем со 100 странами мира и, я уверена, что скорейшее согласование и подписание аналогичного межправительственного соглашения с Бахрейном, конечно, позволит оживить деловую активность, туристическую", - сказала спикер Совфеда на заседании консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн.

По ее словам, до пандемии 27 тыс. российских туристов отдыхали в Бахрейне. "Я думаю, что после пандемии возобновится рост количества туристов. Конечно, удобнее ехать в ту страну, где нет визовых преград. В наше время это уже анахронизм. Надо создать условия свободного передвижения по миру для граждан всех стран. Я надеюсь, что консультативный совет поддержит скорейшее подписание такого межправительственного соглашения с Россией", - отметила Матвиенко.

Она убеждена, что "снятие излишних бюрократических барьеров при взаимном передвижении граждан" двух стран будет способствовать продвижению торгового сотрудничества и в целом взаимодействию между гражданами России и Бахрейна.

Председатель верхней палаты парламента также упомянула, что планомерно ведется работа в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "Этапы согласования проходят межведомственные документы в таможенной, транспортной сферах, в области промышленной кооперации, здравоохранения. Очередное заседание нашей совместной межправительственной комиссии должно состояться в следующем году в Бахрейне. Очень важно наполнить ее конкретным, предметным содержанием", - сказала Матвиенко.