Лавров примет участие во встрече глав МИД и Минобороны в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу примет участие в переговорах в Нью-Дели в формате "2+2" с индийскими коллегами Субраманьямом Джайшанкаром и Раджнатхом Сингхом. Данная встреча станет первым подобным мероприятием в указанном формате с индийскими партнерами.

Как говорится в распространенном накануне сообщении МИД РФ, главы внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран обсудят ключевые региональные сюжеты, включая ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии, урегулирование в Афганистане и Сирии, а также взаимодействие на площадке Шанхайской организации сотрудничества и в формате Россия - Индия - Китай. "Отдельное внимание будет уделено вопросам стратегической стабильности", - подчеркнули в российском министерстве.

Примечательно, что высокая интенсивность политического взаимодействия является характерной чертой российско-индийских связей, которые находятся на уровне особо привилегированного стратегического партнерства.

В этот же день в Нью-Дели пройдет российский-индийский саммит. Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи подчеркивал, что Нью-Дели с нетерпением ждет визита президента России Владимира Путина. Посол России в Индии Николай Кудашев в преддверии переговоров отметил, что, "невзирая на определенные тревоги, связанные с новым коронавирусным штаммом "омикрон", визит [президента РФ] состоится". По его словам, обе стороны заинтересованы в том, чтобы субстантивно наполнить и сделать визит успешным.

В МИД РФ подчеркнули, что Россия и Индия имеют схожее видение модели формирующегося более справедливого и равноправного полицентричного мироустройства. "Наши страны демонстрируют идентичность или близость позиций по важнейшим проблемам мира и безопасности, выступают за соблюдение норм международного права, укрепление коллективных начал межгосударственного общения, придерживаются принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств и уважения культурно-цивилизационной самобытности народов", - добавили в МИД РФ.

Поиск ответов на вызовы

По словам посла России, встреча "2+2" министров РФ и Индии будет способствовать поиску эффективного ответа на региональные и глобальные вызовы. Говоря об Афганистане, он отметил, что Москва и Нью-Дели выступают за безотлагательную помощь этой стране, чтобы предотвратить там гуманитарную катастрофу.

Контакты в формате "2+2" представляются особенно важными на фоне заявлений главы миссии ООН в Афганистане Деборы Лайонс о том, что находящиеся у власти в этой стране представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) не могут противостоять распространению террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на территории своей страны.

В октябре замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в интервью ТАСС сообщил, что продолжение деятельности "ИГ-Хорасан" в Афганистане вызывает обеспокоенность в Москве и отметил, что с учетом рисков обострения миграционной обстановки есть угроза проникновения террористических и экстремистских элементов в соседние с Афганистаном страны под видом беженцев.

Кудашев напомнил, что Москва и Нью-Дели активно сотрудничают по афганской проблематике на различных международных площадках, таких как Шанхайская организация сотрудничества и ее Контактная группа ШОС - Афганистан, Московский формат консультаций по Афганистану, где Индия стала регулярным и конструктивным участником, а также Делийский диалог по безопасности в Афганистане.

Главы внешнеполитических ведомств стран РИК (Россия, Индия, Китай) в конце ноября провели встречу в формате видеоконференции и высоко оценили сотрудничество в рамках БРИКС и ШОС.

Аспекты двустороннего сотрудничества

Россия и Индия успешно развивают взаимодействие в военной и военно-технической областях. В этой связи стоит напомнить, что Нью-Дели объявил о намерении приобрести зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф" в 2015 году. Контракт на поставку пяти полковых комплексов ЗРС С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента Путина в Индию в октябре 2018 года. Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев недавно сообщил, что поставки С-400 в Индию начались с опережением графика.

Ключевым механизмом взаимодействия между двумя странами является Межправительственная российско-индийская комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Кроме того, Россия заинтересована в том, чтобы как можно скорее начались переговоры между Индией и Евразийской экономической комиссией по формированию зоны свободной торговли.

Сотрудничают страны и в борьбе с пандемией. Как отмечал ранее Лавров, в борьбе с коронавирусом у России и Индии "уже немало сделано". Российский фонд прямых инвестиций заключил с ведущими фармацевтическими компаниями Индии соглашения по выпуску российского препарата "Спутник V".

Основным объектом сотрудничества в области атомной энергетики является строительство энергоблоков АЭС на площадке "Куданкулам" (индийский штат Тамилнаду), которое ведется с 2002 года. 29 июня этого года состоялась заливка "первого бетона" на блоке № 5 АЭС "Куданкулам".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала на брифинге, что консультации РФ и Индии в формате "2+2" предполагается в дальнейшем организовывать на регулярной основе поочередно в России и Индии.