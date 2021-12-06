Лавров и глава МИД Индии проводят переговоры в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС./ Главы МИД РФ и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар проводят переговоры в Нью-Дели.

"У нас сейчас сезон очень активного политического диалога после паузы, вызванной коронавирусом", - сказал российский министр в начале встречи.

Лавров отметил, что он и его коллега из Индии стали "своего рода первопроходцами", и напомнил, что это уже четвертая их встреча за год. "Увенчает сегодняшний переговорный марафон саммит, я уверен, одно из знаковых событий российско-индийских отношений. Подготовлен целый пакет важных документов, поэтому будем делать все, чтобы решения, которые сегодня приняты, выполнялись четко", - подчеркнул Лавров.

Со своей стороны глава индийского МИД отметил особую роль существующих между Россией и Индией взаимоотношений, развивающихся в меняющихся геополитических условиях. "И позвольте отметить, что мы более чем удовлетворены уровнем наших отношений и нашего сотрудничества", - сказал Джайшанкар, выразив надежду на продуктивность предстоящих переговоров.

Как ожидается, после двусторонних переговоров к Лаврову и Джайшанкару присоединятся главы министерств обороны России и Индии Сергей Шойгу и Раджнатх Сингх для проведения встречи в формате "2+2". Ранее в МИД РФ заявляли, что данная встреча станет первой в подобном формате с партнерами из Индии. Такие консультации планируется проводить в регулярном формате.

В понедельник в Индию прибудет президент РФ Владимир Путин, где проведет переговоры с премьер-министром республики Нарендрой Моди.