Лавров: формат "2+2" РФ и Индии станет эффективной диалоговой площадкой

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен, что формат консультаций "2+2" глав МИД и Минобороны РФ и Индии станет эффективной диалоговой площадкой для обсуждения широкого круга региональных и международных тем.

"Мне доставляет искреннее удовольствие принять участие в первой в истории встрече глав оборонных и внешнеполитических ведомств в формате "2+2". Эта инициатива одобрена президентом [России Владимиром] Путиным и премьер-министром [Индии Нарендрой] Моди, - сказал он на переговорах глав МИД и Минобороны РФ и Индии в формате "2+2". - И уверен, что новый механизм станет эффективной диалоговой площадкой для обсуждения широкого круга региональных и международных тем, будет способствовать углублению традиционного взаимопонимания, укреплению особо привилегированного стратегического партнерства между нашими странами".

Лавров подчеркнул, что Россия и Индия имеют схожее видение модели более справедливого, более демократичного, полицентричного мироустройства, продвигают идентичные или близкие позиции по важнейшим проблемам мира и безопасности. Обе страны, как отметил глава МИД РФ, выступают за соблюдение международного права, укрепление коллективных начал межгосударственного общения, придерживаются принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств и уважения культурно-цивилизационного многообразия мира. "Все это создает хорошую, прочную основу для продуктивной работы в рамках запускаемого сегодня нового механизма российско-индийского диалога", - добавил глава МИД РФ.