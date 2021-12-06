Песков: продвижения в согласовании саммита "пятерки" СБ ООН пока нет, хотя он актуален

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Проведение саммита "пятерки" Совета Безопасности (СБ) ООН пока не согласовано, хотя актуальность такой встречи возрастает, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы каждый раз подчеркиваем актуальность этой встречи. Более того, ход развития событий, степень накала, которая сейчас есть, конфронтационного накала в том числе, она делает такую встречу еще более актуальной. Мы убеждены в этом", - сказал представитель Кремля.

"Но с согласованием [саммита] пока продвинуться не удается", - констатировал Песков.

Президент РФ Владимир Путин выдвинул инициативу проведения встречи лидеров "пятерки" СБ ООН, выступая на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста 23 января 2020 года. Он говорил о необходимости обсудить глобальные вопросы стабильности и безопасности. Идею поддержали все остальные участники этого формата - Великобритания, Китай, США и Франция. Однако из-за пандемии организация саммита затянулась.