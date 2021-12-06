Путин и Моди по итогам переговоров в Нью-Дели примут совместное заявление

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров в Нью-Дели в понедельник примут совместное заявление. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"По итогам визита на полях будет подписан целый ряд важных документов. Я назову основное - совместное заявление по итогам 21-го российско-индийского саммита. Это заявление будет приниматься, оно неподписное. Называется оно "Россия и Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания". Очень важный документ, который содержит в себе практически полную ревизию всего широкого спектра тем на повестке дня российско-индийского взаимодействия", - сказал он.

Песков сообщил, что Путин в настоящее время уже летит в Дели. Сегодняшним переговорам предшествует формат "2+2" - встреча министров иностранных дел и министров обороны двух стран, добавил он. По его словам, глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Минобороны России Сергей Шойгу в эти минуты проводят переговоры в данном формате, который "подтверждает особый привилегированный характер российско-индийского партнерства".

"Потом состоится деловая встреча Путина и Моди, а затем общение продолжится в формате рабочего обеда", - напомнил представитель Кремля.

Корпоративные документы по энергетике

По словам Пескова, по итогам визита президента России в Индию должны быть подписаны корпоративные документы в энергетической сфере. "Эта тема [энергетика] стоит на повестке дня [российско-индийских переговоров], она весьма и весьма актуальна", - сказал представитель Кремля, добавив, что "переговоры в Нью-Дели на этот счет состоятся".

Он напомнил, что глава "Роснефти" Игорь Сечин входит в состав делегации, сопровождающей Путина во время визита в Индию. "При необходимости он примет участие [в обсуждении]", - заверил Песков.

"Документы корпоративные по линии "Роснефти" будут подписываться", - сообщил представитель Кремля. Однако он не стал пояснять, о каких именно договоренностях идет речь.