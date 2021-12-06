Бастрыкин обвинил руководство стран Европы в фальсификации истории Второй мировой войны

Роль журналистов на процессе оказалась очень велика: в зале суда 250 мест из 350 было занято репортерами, писателями и кинорежиссерами.

История Международного Военного Трибунала в Нюрнберге глазами прессы Роль журналистов на процессе оказалась очень велика: в зале суда 250 мест из 350 было занято репортерами, писателями и кинорежиссерами.

"Мир изменился. Идет активное переписывание истории Второй мировой войны. К фальсификации подключились не только ученые, но и руководители ряда европейских стран. И в их политике все более нарастают идеи реабилитации нацизма", - заявил Бастрыкин в понедельник, выступая на всероссийском семинаре "Без срока давности". Он отметил, что СССР обвиняют в развязывании Второй мировой войны, а антисоветизм превращается в русофобию.

"Усиливаются попытки не только фальсификации итогов Второй мировой. В ряде государств упорно стремятся оправдать нацизм, попытки искажения исторической правды не прекращаются", - отметил Бастрыкин. По его словам, к этой работе подключаются респектабельные институты и европейские структуры.

Он подчеркнул, что ныне живущие поколения не вправе допустить, чтобы уроки войны были преданы забвению.