Посол РФ в Вене отметил культуру исторической памяти австрийского народа

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Посол России в Вене Дмитрий Любинский высоко оценил культуру исторической памяти австрийского народа и чувство ответственности за происходившие на австрийской земле события Второй мировой войны. Эти качества особенно проявились во время мероприятий, проходивших в честь 75-летия Победы.

"Значимо нынешнее ответственное отношение политического класса и общественности Австрии к темным страницам своей истории XX века. Это присущая австрийскому народу культура памяти отчетливо проявилась в 2020 году, когда весь мир отмечал 75-летие победы над фашизмом", - говорится в обращении посла РФ в Вене, которое на пресс-конференции в ТАСС в понедельник зачитал руководитель группы культуры и по работе с соотечественниками российского посольства Николай Агеев.

По словам посла, в Австрии, как и во всем мире, пандемия помешала провести часть торжественных мероприятий, посвященных победе над фашизмом, однако в тех мероприятиях, что смогли состояться, австрийцы выразили поддержку. "Посольство провело торжественную церемонию у мемориала замученным советским узникам печально известного Шталага XVII-A, Кайзерштайнбрух. Отрадно было видеть свежие цветы, которые приносили рядовые австрийцы в самых разных уголках страны на могилы павших красноармейцев, за что всем им еще раз большое спасибо", - подчеркнул посол.

Несмотря на то, что во время войны Австрии не существовало на политической карте Европы, ее граждане стали соучастниками преступлений против советских граждан, подчеркнул Любинский. "Достаточно вспомнить о семи дивизиях вермахта на восточном фронте, укомплектованных австрийцами, работавшую на удовлетворение нужд машины Третьего рейха австрийскую промышленность, 280 тыс. советских военнопленных и угнанных из СССР мирных граждан, трудившихся в концлагерях в Восточной марке", - говорится в сообщении посла.