{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Палестины итоги визита Аббаса в Россию

Президент Палестины встретился с президентом РФ Владимиром Путиным 23 ноября в Сочи

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в понедельник на встрече с послом Палестины в Москве Абдель Хафизом Нофалем обсудил итоги визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-палестинских связей с учетом итогов визита президента Палестины Махмуда Аббаса в РФ 23 ноября этого года, - говорится в сообщении. - При этом была подчеркнута важность поддержания и впредь активного доверительного политического диалога, в первую очередь по проблематике мирного урегулирования кризисов и конфликтов на Ближнем Востоке в соответствии с принципами международного права и положениями Устава ООН".

Махмуд Аббас встретился с президентом РФ Владимиром Путиным 23 ноября в Сочи.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПалестинаРоссияАббас, Махмуд
Рябков заявил, что давление извне ведет к созданию новых региональных очагов напряженности
Замминистра иностранных дел обсудил с представителями Никарагуа сотрудничество в различных областях, "прежде всего в политической, торгово-экономической и инвестиционной"
Читать полностью