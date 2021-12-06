Король Бахрейна ждет президента России с визитом

МАНАМА, 6 декабря. /ТАСС/. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в телефонном разговоре с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко сообщил, что ждет президента РФ Владимира Путина с визитом и сам хотел бы посетить Москву. О телефонном разговоре рассказала в понедельник председатель верхней палаты российского парламента перед вылетом из Бахрейна.

"По важным обстоятельствам встречи [с королем, которая была запланирована] не произошло. Но он позвонил, сказал, что рад, что делегация приехала, что готовы к продолжению контактов. Он сказал, что ждет нашего президента в Бахрейне с визитом. Хотел бы тоже побывать в Москве и с ним встретиться", - сказала Матвиенко, которая находилась с официальным визитом в Бахрейне с 4 по 6 декабря.

По словам спикера Совфеда, король Бахрейна ознакомился с посланием президента РФ, которое она привезла с собой, поблагодарил за него и подчеркнул особый доверительный характер отношений с главой российского государства.

"Он подчеркнул важную роль России на мировой арене, ее последовательную, взвешенную политику по сохранению стабильности. Подчеркнул особую значимость российско-бахрейнских отношений. Сказал, что Бахрейн настроен на их развитие, на реализацию всех тех договоренностей, которые были достигнуты [ранее]", - сказала Матвиенко.