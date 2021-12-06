Рябков заявил, что давление извне ведет к созданию новых региональных очагов напряженности

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на встрече с представителями Никарагуа подчеркнул недопустимость давления извне на независимые государства, отметив, что такие действия ведут к созданию новых региональных очагов напряженности. Стороны также обсудили вопросы развития двусторонних отношений.

В понедельник Рябков встретился со спецпредставителем президента Никарагуа по отношениям с Россией Лауреано Ортегой, с министром финансов и государственного кредита Никарагуа, сопредседателем межправительственной российско-никарагуанской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Иваном Акостой и представителем президента страны Рафаэлем Ортегой.

"С российской стороны была высказана уверенность в том, что итоги всеобщих выборов в дружественной Никарагуа 7 ноября этого года открывают дополнительные возможности для дальнейшего поступательного социально-экономического развития страны, укрепления ее стабильности и национального суверенитета, - говорится в сообщении МИД России. - Подчеркнута недопустимость давления извне на независимые государства, что ведет к дестабилизации там внутренней ситуации и созданию новых региональных очагов напряженности".

Как отметили в ведомстве, стороны также подробно обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях, "прежде всего в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах".