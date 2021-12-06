Заявку на участие в выборах мэра Омска подали 33 кандидата

ОМСК, 6 декабря. /ТАСС/. Конкурсная комиссия по выборам мэра Омска завершила в понедельник прием документов кандидатов. Как сообщила ТАСС председатель комиссии Лидия Герасименко, заявки на участие в выборах подали 33 кандидата.

Внеочередные выборы мэра Омска будут проведены после перехода занимавшей этот пост с конца 2017 года Оксаны Фадиной на работу в Госдуму. Депутаты горсовета должны будут выбрать главу города из отобранных конкурсной комиссией претендентов.

"Прием документов сегодня завершился, 33 кандидата подали заявку", - сказала Герасименко.

Документы на участие в выборах подали генеральный директор компании "Омскводоканал" Сергей Шелест, глава Марьяновского района Аркадий Ефименко и бизнесмен Юрий Шиян. Полный список кандидатов пока не обнародован.

Герасименко добавила, что уже во вторник состоится заседание конкурсной комиссии, на которой будут рассмотрены документы кандидатов и принято решение об их допуске к выборам. 9 декабря комиссия проведет конкурс и отберет минимум двух кандидатов, которые и будут представлены депутатам горсовета. "Депутаты проведут заседание 15 декабря, на котором, я надеюсь, и будет избран мэр", - подытожила председатель комиссии.

Фадина заняла пост мэра Омска в декабре 2017 года. Она стала первым главой города, который был избран депутатами горсовета, а не жителями Омска. До этого она возглавляла министерство экономики Омской области. В 2021 году она одержала победу на выборах депутатов Государственной думы в 141-м избирательном округе.