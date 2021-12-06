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Песков назвал публикации о планах вторжения РФ на Украину "явно целенаправленными сливами"

Песков назвал публикации о якобы планах вторжения РФ на Украину "явно целенаправленными сливами".

Эксперт считает, что отношения Москвы и Вены при новом канцлере Австрии останутся прежними
По мнению заместителя директора Института Европы РАН Владислава Белова, Карл Нехаммер будет следовать той линии, которая была до него
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