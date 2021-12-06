Россия и Индия намерены вскоре признать сертификаты о вакцинации от ковида

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились ускорить оформление взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.

"Стороны выразили уверенность в том, что скорейшее взаимное признание сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции будет способствовать росту взаимных поездок граждан двух стран, и договорились ускорить выполнение формальностей в этом отношении", - говорится в совместном заявлении, принятом по итогам переговоров Путина и Моди в понедельник в Нью-Дели.

Кроме того, Россия и Индия высоко оценивают сотрудничество в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

"Стороны обменялись мнениями о ситуации с пандемией COVID-19 и высоко оценили продолжающееся двустороннее сотрудничество в борьбе с этой инфекцией, уделив особое внимание российской вакцине "Спутник V", - говорится в заявлении.