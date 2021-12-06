Песков: Россия не знает, согласится ли НАТО на переговоры о гарантиях безопасности

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Москва пока не знает, проявит ли Запад политическую волю для проведения предметных переговоров с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

Ранее к таким переговорам НАТО призвал глава российского государства Владимир Путин.

"Президент инициировал эти переговоры. Мы еще не знаем, насколько наши партнеры проявят соответствующую политическую волю и пойдут на такие контакты", - заметил представитель Кремля.

Он отметил, что МИД РФ уже дано соответствующее поручение. "И я не сомневаюсь, что наши дипломаты - высокие профессионалы - во главе с Сергеем Викторовичем Лавровым будут искать собеседников для начала таких переговоров. Но посмотрим, удастся или не удастся", - заметил пресс-секретарь президента РФ.

Песков напомнил о том, что Путин ранее предлагал созвать саммит "пятерки" Совета Безопасности ООН, "чтобы обсудить глобальные вызовы и пути решения". Как считает представитель Кремля, сейчас эта инициатива актуальна как никогда. "Пока не удалось с американцами согласовать эти графики. Пока нет такой политической воли", - подытожил он.

Ранее Путин, выступая на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывшими послами иностранных государств, предложил начать предметные переговоры по достижению юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток. Российский лидер особо отметил, что России "нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства".