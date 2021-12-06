Линия видеосвязи, по которой будут говорить Путин и Байден, ранее бездействовала

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Защищенная линия видеосвязи, по которой во вторник будут общаться президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден, была создана еще в период созидательных отношений между двумя странами, но бездействовала. Об этом в понедельник рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью RT..

"Еще при предыдущих администрациях, когда хоть что-то созидательное в наших отношениях оставалось, удалось достичь договоренности о создании закрытой линии видеосвязи для общения на высшем и высоком уровне между двумя странами. Она бездействовала до сих пор и фактически поддерживалась только в технической работоспособности", - рассказал представитель Кремля.

Он добавил, что с учетом привычки за последние два года к видеоконференциям, "решили задействовать эту линию". "Тем более что она позволяет говорить на самые закрытые темы", - заключил пресс-секретарь президента.

Путин и Байден проведут переговоры по видеосвязи 7 декабря. Как ранее сообщал Песков ТАСС, российский лидер будет находиться в Сочи.