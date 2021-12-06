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Песков назвал продвинутым формат военно-технического сотрудничества России и Индии

Пресс-секретарь президента России напомнил, что стороны совместно не только разрабатывают, но и налаживают совместное производство высокотехнологичной военной продукции

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал продвинутым формат военно-технического сотрудничества (ВТС) России и Индии. Об этом он заявил в интервью RT по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в Нью-Дели.

"Военно-технического сотрудничество - это очень важная составляющая наших двусторонних отношений с Индией, как сегодня сказал президент в начале беседы с господином Моди, эти отношения достаточно уникальны по своей сути, - сказал Песков. - Это чрезвычайно важно, это продвинутый формат сотрудничества".

Он напомнил, что стороны совместно не только разрабатывают, но и налаживают совместное производство высокотехнологичной военной продукции. "Это и известные ракеты, которые мы совместно делаем. Сейчас налаживается производства "калашниковых" здесь, другой техники", - добавил представитель Кремля.

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Путин, Владимир ВладимировичИндияРоссияМоди, НарендраПесков, Дмитрий Сергеевич
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