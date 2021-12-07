Лавров обсудит с главой МИД Чада борьбу с терроризмом и двусторонние отношения

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет во вторник переговоры с главой МИД Республики Чад Махаматом Зэном Шерифом в рамках рабочего визита африканского министра в Москву.

На переговорах стороны обсудят вопросы взаимного сотрудничества в ряде сфер, а также подготовку к проведению саммита Россия - Африка в 2022 году, в котором, как сообщалось ранее, выразили желание поучаствовать многие страны африканского континента. Чад уже принимал участие в форуме в 2019 году.

Как неоднократно отмечали в МИД РФ, отношения Москвы и Нджамены являются "традиционно дружественными". Страны имеют похожие позиции по современным проблемам и процессам, а также взаимодействуют в ООН, в двусторонних форматах.

Важная сфера

РФ и Чад в течение многих лет сотрудничают в военной и военно-технической сферах. Сотрудничество стало более тесным после подписания в 2017 году соответствующего соглашения, ставшего фундаментом взаимодействия стран в оборонной сфере.

Россия не раз выражала готовность оказывать помощь республике в модернизации техники советского и российского производства, которая, по данным Минобороны РФ, находится на вооружении Чада в большом количестве.

Кроме того, Москва готова оказывать содействие в обучении военных специалистов из Нджамены.

Примечательно, что в июне этого года представительная делегация из этой страны посетила российскую столицу для участия в IX Московской конференции по международной безопасности. Тогда стороны обсудили вопросы сотрудничества с РФ и усиления борьбы с международным терроризмом.

Угроза сохраняется

Ситуация с терроризмом в Африке остается непростой. Бассейн озера Чад остается одним из регионов континента, где сохраняется террористическая угроза. В частности сообщалось, что в районе действуют боевики группировки "Исламского государства в Западной Африке" [ISWAP, структуры запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", ИГ].

Вместе с тем, Чад в течение трех последних десятилетий являлся ключевым союзником международного сообщества в борьбе с терроризмом в зоне Сахеля. Ожидается, что главы МИД двух стран обсудят как консолидацию усилий по борьбе с терроризмом в регионе, так и в целом урегулирование ситуации в Африке.

Экономическое сотрудничество

В преддверии предыдущего форума Россия - Африка сообщалось, что одной из перспектив развития отношений РФ и Чада могли бы стать торговые проекты. В частности, речь шла о поставках продуктов питания. Однако острый политический кризис в республике, обострившийся в этом году и приведший к смене руководства, приостановил этот диалог. Российская сторона рассчитывает обсудить во вторник расширение торгово-экономических связей.

"Ожидается, что стороны затронут вопросы расширения торгово-экономических связей, создания благоприятных условий для реализации российских проектов на территории Чада, в том числе в области энергетики, добычи минеральных ресурсов", - сообщили в МИД РФ.

Также ожидается, что министры рассмотрят состояние контактов между странами в части подготовки специалистов из Чада в российских вузах.