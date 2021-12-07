Эксперт: Путин и Байден в контексте Украины обсудят систему безопасности в Европе в целом

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Тема системы европейской безопасности в связи с ситуацией на Украине может стать основной на переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, а успехом стало бы признание Вашингтоном необходимости изменений в этой сфере. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

"Основная тема сейчас одна. Если сказать обобщенно - система безопасности в Европе, конкретно связанная с Украиной. Наверное, в основном об этом и будут говорить", - отметил эксперт. При этом собеседник агентства не уверен, что разговор выйдет конструктивным, поскольку ему сопутствует "не та атмосфера".

В то же время слова Байдена о непризнании чьих-либо красных линий в отношении Украины неудивительны, считает специалист. "Ни одна великая держава никаких красных линий публично никогда не принимает. Естественно, ничего другого Байден сказать не мог", - добавил Лукьянов.

Ключевым вопросом, по словам аналитика, остаются перспективы дальнейшего обсуждения необходимости изменения системы безопасности в Европе.

"Иными словами, если Байден признает наличие такой проблемы - потому что до сих пор американцы считают, что проблемы такой нет, есть только проблема поведения России, - значит можно будет сказать, что саммит удался, встреча удалась, - продолжил эксперт. - И тогда можно, наверное, ожидать, так же, как после Женевы, создания какого-то диалога, канала разговора, рабочей группы по обсуждению этой проблемы. А если нет - значит, конструктива совсем не было и обменялись ультиматумами". При этом, по словам Лукьянова, принятия каких-либо документов ожидать не стоит, поскольку "речь пока идет о том, сформируется ли вообще соответствующая повестка дня в этой сфере".

"Плюс, наверное, раз уж они поговорят, то, вероятно, затронут темы, которые были согласованы на саммите в Женеве, а именно кибербезопасность и контроль над вооружениями. Но основной смысл встречи связан с тем, что происходит на Востоке Европы", - резюмировал он.

О саммите

Саммит Путина и Байдена запланирован в формате видеосвязи на 7 декабря. Российский президент будет находиться в Сочи. Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президенты обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициативу Путина о гарантиях безопасности. В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Российская сторона называет подобную информацию пустой и безосновательной.