Песков: Путин и Байден обсудят в том числе функционирование дипведомств двух стран

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден на переговорах по видеосвязи во вторник обсудят в том числе работу дипломатических ведомств двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Первому каналу .

По его словам, в ходе телемоста будут обсуждаться в том числе "двухсторонние отношения как таковые". "Это и функционирование наших дипломатических ведомств и так далее. Это все пока кажется совсем кризисным", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что нужно будет также "провести ревизию женевских договоренностей". "Очень важно понять, где исполнители дорабатывают, где уже диалог необходим и налажен, а где еще предстоит компенсировать отставание", - сказал Песков.