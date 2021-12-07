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Переговоры Путина и Байдена

Песков: Путин и Байден обсудят в том числе функционирование дипведомств двух стран

Необходимо также провести ревизию женевских договоренностей, отметил пресс-секретарь российского лидера
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден на переговорах по видеосвязи во вторник обсудят в том числе работу дипломатических ведомств двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

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По его словам, в ходе телемоста будут обсуждаться в том числе "двухсторонние отношения как таковые". "Это и функционирование наших дипломатических ведомств и так далее. Это все пока кажется совсем кризисным", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что нужно будет также "провести ревизию женевских договоренностей". "Очень важно понять, где исполнители дорабатывают, где уже диалог необходим и налажен, а где еще предстоит компенсировать отставание", - сказал Песков.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБайден, ДжоПереговоры Путина и Байдена
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