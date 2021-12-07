В Совфеде прокомментировали решение США о бойкоте Олимпиады в Пекине

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Объявление бойкотов Олимпийским играм стало национальной забавой США, которые постоянно пытаются "замешать спорт и политику в одной кастрюле". Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал во вторник первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Это такая национальная забава американская. То они объявили бойкот московской Олимпиаде, сейчас они пытаются объявить бойкот пекинской Олимпиаде", - сказал сенатор, комментируя решение США устроить дипломатический бойкот зимним Играм в Пекине.

Он подчеркнул, что на спортивных результатах это никак не скажется, а в миллиардном Китае никто не заметит отсутствие американской официальной делегации или дипломатов. Джабаров считает, что таким решением американцы накажут прежде всего самих себя. Он также выразил сожаление, что Международный олимпийский комитет не выступил резко против этого, а заявил, что он не вмешивается. "Спорт вне политики, а американцы постоянно пытаются замешать спорт и политику в одной кастрюле", - заключил парламентарий.

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США приняли решение устроить дипломатический бойкот предстоящих Олимпийских игр в Китае. Она подтвердила, что Вашингтон уже уведомил об этом союзников и партнеров за рубежом, оставив за ними право самостоятельно принимать решения относительно участия или неучастия в мероприятиях в Китае по случаю Олимпиады. Поводом для призывов бойкотировать зимние Игры, с которыми ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран, стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.