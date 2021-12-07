Аксенов не исключил новых отставок крымских чиновников до конца года

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Новые отставки чиновников могут вскоре произойти в Крыму - это будет зависеть от результатов работы управленцев по итогам года, сообщил журналистам во вторник глава региона Сергей Аксенов.

"[Процесс обновления кадров] для меня никогда завершен не будет, я же никогда не успокоюсь. Для меня критерий - результативность. Что-то обещали? Выполняем. Обещали и не сделали - уже есть претензии. <...> Возможны и отставки до конца года, все будет по справедливости и в публичном поле", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что при подведении итогов года будет обращено внимание в том числе на строительство объектов, работу общественного транспорта, уборку в муниципалитетах, тарифную политику. "Это вопросы, которые постоянно на контроле. Пока большинство из них не решено", - подчеркнул глава Крыма.

Осенью в Крыму свои посты покинули несколько чиновников. Трое из них - бывший заместитель председателя совета министров Крыма Евгений Кабанов и бывший министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов, а также экс-министр культуры Вера (Арина) Новосельская - находятся под следствием. Кроме того, свои посты оставили главы администраций нескольких муниципалитетов, в отношении ряда муниципальных чиновников проводились следственные действия.