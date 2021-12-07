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Переговоры Путина и Байдена

Косачев: переговоры лидеров РФ и США могут снизить напряженность в отношениях двух стран

Вместе с тем для этого потребуется "отказ от искусственного и агрессивного нагнетания напряженности вокруг России с американской стороны", отметил вице-спикер Совета Федерации

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Переговоры президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена потенциально могут снизить напряженность в отношениях двух стран, если американская сторона откажется от искусственной эскалации ситуации вокруг России. Об этом ТАСС заявил во вторник вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Потенциально сегодняшний разговор может и должен послужить разрядке напряженности в двусторонних отношениях, включая столь осложнившие их темы расширения НАТО и военной поддержки Украины Западом. Но для этого потребуется отказ от искусственного и агрессивного нагнетания напряженности вокруг России с американской стороны", - сказал сенатор.

Переговоры президентов РФ и США в формате телемоста запланированы на 18:00 мск.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКосачев, Константин ИосифовичСШАРоссияБайден, ДжоПереговоры Путина и Байдена
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