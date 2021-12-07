Косачев: переговоры лидеров РФ и США могут снизить напряженность в отношениях двух стран

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Переговоры президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена потенциально могут снизить напряженность в отношениях двух стран, если американская сторона откажется от искусственной эскалации ситуации вокруг России. Об этом ТАСС заявил во вторник вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Потенциально сегодняшний разговор может и должен послужить разрядке напряженности в двусторонних отношениях, включая столь осложнившие их темы расширения НАТО и военной поддержки Украины Западом. Но для этого потребуется отказ от искусственного и агрессивного нагнетания напряженности вокруг России с американской стороны", - сказал сенатор.

Переговоры президентов РФ и США в формате телемоста запланированы на 18:00 мск.